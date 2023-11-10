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BM, Gazze için 'insani ateşkes' formülüne desteğini yineledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze için "çatışmalara insani ara verme" formülü yerine "insani ateşkesi" desteklediğini yineledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 15:17, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 15:18
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BM, Gazze için 'insani ateşkes' formülüne desteğini yineledi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, "ABD ve Batı ülkeleri Gazze'de çatışmalara 'insani ara' verilmesini destekliyor. Beyaz Saray, İsrail'in günlük 4 saat çatışmalara ara vermeyi kabul ettiğini dün açıkladı. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 11 bine yakın sivil öldürüldü. Sizce de çatışmalara insani ara verilmesi geçici bir çözüm değil mi? Bu, Gazze'deki ölümleri engelleyebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Laerke, "Bu durumda ancak insani ateşkesin işe yarayacağı yönündeki çok açık ve tutarlı çağrımızı tekrarlayabilirim. Bugün bu pozisyonumuzu değiştirmiyoruz." dedi.

Beyaz Saray, dün İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan sivillerin çıkışı için saldırılara günde 4 saat ara vermeyi kabul ettiğini bildirmişti.

İsrail yönetimi, ABD'nin "çatışmalara insani ara verilmesi" yönündeki açıklamasının ardından, saldırıların sürdürüleceğini ve yalnızca (zorla göç ettirdiği) sivillerin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden çıkması için açtığı koridorun işlemesine izin verildiğini duyurmuştu.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric ise İsrail'in Gazze'de saldırılara 4 saat ara vereceğini basındaki haberlerden öğrendiğini, insani amaçlarla verilecek araların kendileriyle koordine edilmesi gerektiğini bildirmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 412'si çocuk, 2 bin 918'i kadın olmak üzere 10 bin 812 Filistinli öldürüldü, 26 bin 905 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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