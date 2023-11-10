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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 18 Kasım'da Almanya'yla deplasmanda oynayacağı özel maç ile 21 Kasım'da UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Galler müsabakasının aday kadrosu açıklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:05, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:05
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A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, sakatlıktan dönen Cengiz Ünder'i yeniden aday kadroya davet etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Atletico Madrid), Kaan Ayhan (Galatasaray), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Kenan Yıldız (Juventus), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Yusuf Yazıcı (Lille)

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