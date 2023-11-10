Kaymakamlık sınavı soru sayısı 120'ye çıkarıldı

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İçişleri Bakanlığı, 77 kaymakam adayı alımına ilişkin ilanı yayımlamıştı. Sınavda adaylara sorulacak soru sayısı 120'ye çıkarıldı. Sınavda adaylara 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

Kaymakam adaylığı sınavına ilişkin detaylar şu şekilde;

2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık)

Sınavda adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 70 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.



100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (77), 4 katı olan 308 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 308. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.



3 Aralık 2023 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır :