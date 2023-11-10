Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:11, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:12
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin Lengerli Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlendi.
JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla söz konusu FETÖ mensubunu yakaladı.
Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.