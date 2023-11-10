Samsun'da FETÖ üyesi olmaktan hükümlü kişi yakalandı

Bu kapsamda "terör örgütü üyesi olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S'nin Lengerli Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı belirlendi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net