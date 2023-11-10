İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu
900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
Firari müteahhidi, depremzede yakınları AVM'de gezerken yakaladı
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
Havalimanlarımız 'siber tehdit istihbarat yazılımı' ile korunmaya başlandı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için kuvvetli yağış uyarısı
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 170,5 milyon liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
Aile Destek Programı ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün kasasını etkisiz hale getirdi
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
'İhracat 2023'te 255 milyar doların üzerine çıkacak'
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Erdoğan, yargı krizinde Anayasa değişikliğine işaret etti
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan: Yargıtay'ın aldığı karar asla bir kenara itilemez
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir'de
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
İkinci el araç fiyatlarında büyük düşüş
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
KKM'de 10 haftalık düşüş 500 milyar TL'ye yaklaştı
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Yargıdaki kavgaya çözüm aranıyor: 'Yetki ayrımı'na gidilecek
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Koca 'SMA' tedavisi hakkında açıklama yaptı
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
CHP Meclis'ten ayrılmadı, Özel: İkinci bir karara kadar eylemi sürdüreceğiz
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
Memur-Sen KPDK'da önerdi: Kamu, Troy Kart'a geçmeli
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
İstanbul'daki 8 belediye maaş ödemelerini TROY kartla yapacak
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kuraklığın vurduğu İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplandı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Tüketiciler Birliğinden bankalara Troy çağrısı
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
Fahri müfettişin yazdığı trafik cezası mahkemeden döndü
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
İstanbul'da ekmeğe zam: 8 TL'den satılacak
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
'Belediyede yapay zekalı skandal' iddiasında 7 tutuklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Döneri beğenmediği için hesap ödemeyen kaymakamdan açıklama
Ana sayfaHaberler Eğitim

900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde dağıtılacak "beyaz önlük"ler için şu ana kadar 900 bin öğretmenin talepte bulunduğu bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:52, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 16:56
Yazdır
900 bin öğretmen MEB'den 'beyaz önlük' talebinde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden talepte bulunabilen önlükler 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde isteyen öğretmenlere verilecek.

Önlükler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Olgunlaşma Enstitülerinde iki farklı model halinde tasarlandı ve dikildi. Önlüklerden biri ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenleri için klasik "beyaz önlük", diğeri, anaokulu öğretmenlerinin etkinlik sırasında rahat kullanımına uygun üretildi.

Klasik beyaz önlüğün ön kısmındaki iki cebinin üzerinde "bilimin öncülüğünde sonsuzluğa uzanan yol"u temsilen gümüş renkli nakış tasarım, yaka kısmında ise yine gümüş renkli hilal bulunuyor.

Şu ana kadar devlet okullarının anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise bölümlerinden 900 bin öğretmenin MEBBİS üzerinden beyaz önlük için talepte bulunduğu öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda yaklaşık 1 milyon öğretmen görev yapıyor.

- Genelge ağustos ayında yayımlanmıştı

Milli Eğitim Bakanlığının 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ilişkin iş ve işlemler konulu 21 Ağustos 2023 tarihli genelgesinde, öğretmenlerin mesleki temsil ve öğrencilere rol model olma bakımından önlük giymeyi tercih etmelerinin teşvik edilmesine yönelik madde de yer almıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber