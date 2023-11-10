Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere tek seferlik verilecek olan 5 bin liralık ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 16:59, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 17:20
Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere verilecek olan 5 bin liralık tek seferlik ikramiye, 11 Kasım'da ödenmeye başlanacak. Bu tutarın aylıktaki hisseye göre dul ve yetimlere ödemesi de yine aynı tarihte gerçekleşecek.
SSK emeklilerinden aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlara 11 Kasım'da; 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım'da; 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım'da ödeme yapılacak. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine ise ikramiye ödemesi 14 Kasım'da yapılacak.