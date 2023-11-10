Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirildi

Açıklamada, Beşiktaş'ta teknik direktör olarak ikinci kez görev alacak Rıza Çalımbay'a başarı dileğinde bulunuldu.

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