Doktorların e-imza cihazlarını çalan 15 şüpheli tutuklandı

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 7 şüpheli serbest bırakıldı.

- Operasyon

Karşıya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 7 Kasım'da farklı hastanelerden hekimlerin e-imza cihazlarını çalarak ya da şifrelerini elde ederek bu yolla Reçetem sistemi üzerinde başkaları adına kırmızı ve yeşil reçeteye tabi ilaçları yazarak piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Ordu ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, aralarında 2 eczacının da bulunduğu 22 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete, pompalı tüfek, otomatik tabanca ile 17 kartuş, dijital materyal, başkalarına ait 6 nüfus cüzdanı ile bir miktar sentetik ecza ele geçirilmişti.