İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 35 gündür şiddetlenerek devam ediyor. Hastane, okul, sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail ordusu bugün de binlerce Filistinlinin sığındığı Al-Buraq Okulu'nu füzelerle vurdu. Şifa Hastanesi Direktörü Muhammet Abu Salmiya yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırıda yaralanan Filistinliler ise Şifa Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.