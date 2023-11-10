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Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı: Altını olan kuyumcuya koştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan bir kuyumcunun Dilan Polat - Engin Polat çiftinin tutuklandığı soruşturmada gözaltına alındığı iddiası, izdihama neden oldu. Kuyumcuda emanet bulunan altınlarını almak isteyenler, işletmenin önüne koşarken; iş yerinin sahibi Emre Sade, iddiaları yalanladı. Sade, "İddiaları uyandığımda gördüm, tamamen yalandan ibaret, şikayetçi olacağız." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 20:12, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 20:12
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Dilan Polat dedikodusu ilçeyi karıştırdı: Altını olan kuyumcuya koştu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir kuyumcunun Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın tutuklandığı kara para aklama soruşturmasında gözaltına alındığı iddiası, izdiham yaşanmasına yol açtı.

Kuyumcuda emanet altınları olan vatandaşlar, iş yerine akın etti.

Söylenti ilçede kulaktan kulağa yayılınca, dükkanın önünde kalabalık bir anda arttı.

Ancak söylentinin asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kuyumcu sahibi Emre Sade, 1980 yılından bu yana ilçede hizmet verdiklerini belirterek, "Dün sabah kalktığımda böyle bir dedikoduya maruz kaldım. Dedikodunun nereden ve nasıl çıktığını ben de anlayamadım. O anda insanlar adeta burayı yağmalayama geldi, dışarıda bir sürü insan vardı." diye konuştu.

Emniyet güçlerinin, kuyumcu dükkanının olduğu yere gelerek açıklama yaptığını söyleyen Sade, "Bu müesseseden kimsenin alacağı bulunamaz. Bizim zaten düşüncemiz herkesin altınlarının kendi kasasında bulunması ama bırakmak istediklerinde de kendi emanet kasamızda saklayabileceğimizi belirtiyoruz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ
Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

BİR KİŞİ PARA AKLARKEN YAKALANDI
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

14 TUTUKLU VAR
Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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