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Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor. Gölün, 20-25 yıl önceki derinliği 35 metre civarlarında iken şu anki derinliği 4 metreye kadar düştü. Gölü besleyen kaynaklarda temizlik çalışması başlatılırken Uzungöl'de de geç kalınmadan önlem alınması isteniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 22:14, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 22:19
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Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl giderek sığ bir göl haline geliyor. Gölün, 20-25 yıl önceki derinliği 35 metre civarlarında iken şu anki derinliği 4 metreye kadar düşmesi yöre sakinlerini endişelendiriyor. Gölün, kapsamlı bir şekilde temizlenmemesi halinde tıpkı kuruyan barajlar gibi karaya dönüşecek olmasından endişe duyulurken, Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, gölün yaklaşık 6-7 sene önce temizlendiği seviyeye tekrar geri döndüğünü söyledi.

Gölün giderek sığ hale gelmesinin nedeni olarak gösterilen Uzungöl'ü besleyen Haldizen Deresi üzerindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi gösterilirken, DSİ geçtiğimiz günlerde gölün çamur ve balçıkla dolmaması için tersip bentlerinin temizlemek için çalışma başlattı.

Temel problemimiz gölün kirliliği ve gittikçi sığlaşması

Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz, gölün temel probleminin kirlilik olduğunu belirterek "Temel problemimiz temizlik. Buraya ortalama günde 30 bine yakın ziyaretçi geliyor dolayısıyla doğal olarak temizliği biraz zor oluyor. Maalesef üzülerek belirtmek isterim ki; yerel yönetimler bu konuda çok pasif kalıyor, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekten zorlanıyorlar. Göl, yaklaşık 6-7 sene önce temizlendiği seviyeye maalesef geri döndü. Bunun en büyük sebebi Uzungölü'ün girişindeki tersip bentlerinin temizlenmemesi idi. Şu anda burada yaklaşık ortalama derinlik 3-4 metreye kadar düştü yer yer yarım metre civarında bir derinlik söz konusu. 20-25 yıl önceki derinlik yaklaşık 35 metre iken bugün maalesef 4 metrelerde. Şuan bakıldığında özellikle gölün güney tarafı son derece sığlaştı son derece doldu. Bunun temizlenmesi de zor çünkü bir önceki temizlik çok sorunlu geçmişti. Dolayısıyla temizlenmekten ziyade dolmamasını önleyecek tedbirlerin acilen alınması gerekiyor" diye konuştu.

Tersip bentlerinde çalışma başlatıldı

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ise DSİ tarafından gölü korumak için tersip bentlerinde çalışmaların başladığını belirterek "Uzungöl'ü korumak için 4 tane tersip bendi yapıldı. Ancak şuanda 3-4 senedir boşaltılmadığı için doldu. Şuanda boşaltma çalışması yapılıyor. Bu gölün alüvyonlarla dolmasını engellemek istiyoruz. Göl şuanda 1-2 metre dolmuş durumda. İnşallah ilerideki zamanlarda bu gölü temizletmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Uzungöl'ü korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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