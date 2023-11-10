İncirlik Hava Üssü'nden siren sesi yükseldi, vatandaşlar tedirgin oldu
Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2023 22:52, Son Güncelleme : 10 Kasım 2023 23:31
Merkez ilçe Sarıçam'da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü'nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.
Tatbikat olduğu ortaya çıktı
Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.