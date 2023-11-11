Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu

Petrol fiyatlarında yaşanan hızlı düşüş sonrasında araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında indirim haberinin gelmesini bekliyordu. Sürücülerin beklediği haber geldi. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre akaryakıt fiyatına yeni indirim geliyor.

PETROLDE KAYIP 3. HAFTADA



Suudi Arabistan ve Rusya'nın yıl sonuna kadar günde 1 milyon varilden fazla petrol arzı kısıtlamasına sadık kalacaklarını yeniden teyit etmesinin ardından haftaya 85 dolar ile başlayan petrol fiyatları, daha sonra yönünü aşağıya çevirdi. Brent son üç hafta içinde Çin, ABD ve Avrupa'dan gelen aşağı yönlü talep sinyalleri üzerine yüzde 13 civarında düştü. Brent Petrol, son 3.5 ayın en düşük seviyesini gördükten sonra Temmuz ayından bu yana ilk kez 80 doların altına indi.

Petrol, küresel talebe ilişkin artan endişeler ve savaş riski priminin gevşemesi üzerine Suudi Arabistan bu düşüşten spekülatörleri sorumlu tuttu.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR



Ekim ayında motorinin litresinde de 2 lira 92 kuruş indirim yapıldıktan sonra jeopolitik gerginlikle 17 Ekim günü yeniden 2 lira 25 kuruş zam yapılmış, 31 Ekim 2023 tarihinde ise 1,57 TL indirim yapılmıştı. Pompaya yansıyan indirimle motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 38-38,50 TL aralığına gerilemişti.

Brent Petrol'ün 80 doların altına inmesi ve motorinin tonunun 778 dolara gerilemesiyle motorinin litresinde beklenen indirim haberi geldi.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre Pazartesi günü motorinin litresine 1.50 TL indirim yapılması bekleniyor. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 36-37 TL aralığına gerileyecek.

BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?



Benzinde ise 0.66 kuruşluk indirime gidildi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de ortalama olarak motorinin litresi 38-38,50 TL, benzinin litresi ise 34-35 TL aralığına geriledi. Benzinin litresinde şuan için bir indirim veya zam beklentisi bulunmuyor. Petrolde yaşanan gerileme son gelişmeler indirim beklentilerini kuvvetlendirdi. Sektör kaynaklarından bilgi geldiği takdirde akaryakıt fiyatlarında indirim veya zam haberini aktarmaya devam edeceğiz.

10 KASIM CUMA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,42 TL

İstanbul motorin fiyatı: 38,05 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 17,94 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul benzin fiyatı: 34,37 TL

İstanbul motorin fiyatı: 37,99 TL

İstanbul LPG fiyatı (Otogaz): 18,39TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara benzin fiyatı: 35,05 TL

Ankara motorin fiyatı: 38,63 TL

Ankara LPG fiyatı (Otogaz): 18,30 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir benzin fiyatı: 35,16 TL

İzmir motorin fiyatı: 38,81 TL

İzmir LPG fiyatı (Otogaz): 18.00 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım şirketlerinin belirlediği fiyatlar, ürün cinsine rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.