75 bin öğrenci sanayide okuyor

Türkiye genelinde sanayicilerin talebi doğrultusunda nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla açılan OSB meslek liselerine talep her geçen gün artıyor. 51 özel meslek lisesi, 40 devlet meslek lisesi olmak üzere 91 meslek lisesi ve 18 meslek yüksekokulu halihazırda 75 bin öğrenciyle organize sanayi bölgelerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

81 ilde 254 OSB ve 4 sanayi sitesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliği çerçevesinde mesleki eğitim merkezleri oluşturuldu. Bu merkezlerde de öğrenci sayısı bugün itibariyle 190 bini aştı.

Liselerde sanayicilere yönelik yapılan anket sonucunda iş gücü ihtiyacına göre belirlenen 'metal teknolojisi', 'endüstriyel otomasyon teknolojileri', 'plastik teknolojisi', 'makine teknolojisi' ile 'elektrik ve elektronik teknolojileri' bölümleri ağırlıkla bulunuyor. Son teknolojik sistemler kullanılan liselerde Türk sanayisinin nitelikli ara ve ana eleman ihtiyacının büyük ölçüde karşılanması bekleniyor.

Merve Safa Akıntürk