İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 09:09, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 09:10
Gazipaşa Mahallesi'ndeki iki aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Tabanca kullanılan kavgada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaları sürüyor.