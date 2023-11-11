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Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 09:25, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 09:27
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Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması Resmi Gazete'de

Kanunla, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 8. Devlet Başkanları Zirvesi'nde imzalanan Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşma yürürlüğe girmiş oldu.

Zirve sırasında "eşit sermaye katkısı ve eşit oy hakkı" ilkesi çerçevesinde Fonun kurulmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, "Türk Yatırım Fonu Kuruluş Anlaşması", 16 Mart 2023'te Ankara'da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi'nde imzalanmış, konuya ilişkin anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifi de 1 Kasım'da TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Anlaşmaya göre, Türkiye'nin Fona olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapacağı ödemeler 100 milyon dolar karşılığını geçemeyecek. Cumhurbaşkanı'nın, belirtilen tutarı 5 katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

- Hedef TDT ülkelerinin kalkınmasına destek

Fon, bölge içi ticaret hacmini artırmayı ve ekonomik faaliyetleri destekleyerek TDT ülkelerinin ekonomik kalkınmasına destek olmayı amaçlıyor.

Fon kaynakları aracılığıyla üye ülkelerde KOBİ'Iere finansman sağlanması, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla eş finansman yapılması, üretim kapasitesinin genişletilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve çeşitli sektörlerde kalkınma projelerinin desteklenmesi planlanıyor.

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