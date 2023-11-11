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Ünlü kozmetik mağazasının açılışı için 12 saattir sıra bekliyorlar

Kadıköy'de yeni şubesini açacak olan dünyaca ünlü kozmetik mağazası ilk 500 müşterisine hediye verileceğini duyurdu. Akşam saatlerinden itibaren yüzlerce kişi kuyrukta beklemeye başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 09:47, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 09:49
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Ünlü kozmetik mağazasının açılışı için 12 saattir sıra bekliyorlar

Bağdat Caddesi'nde yeni şubesinin açılışını yapacak olan dünyaca ünlü kozmetik mağazası, ilk 500 müşterisine hediye vereceğini duyurdu. Makyaj çantası içerisinde 10 bin TL tutarında hediye kozmetik ürünlerini almak için yüzlerce kişi akşam saatlerinden itibaren kuyruğa girdi. Beraberinde portatif sandalye, katlanabilir masa, oyun takımları, çay ile atıştırmalıklar ve test kitapları ile gelen yüzlerce kişi kozmetik mağazasının açılışını bekliyor.

'11.00'DEN BERİ BEKLİYORUZ'

Açılış kuyruğunda ilk sırada bekleyen Arda İntaş, "11.00 de geldik arkadaşlarla, kahvaltımızı burada yaptık. Çaylarımız var, lokum getirdik. Biz bayağı hazırlıklı geldik buraya. Okey oynadık. Hoparlörümüzden şarkı açtık, horon teptik. Güzel ve yorucu geçiyor. 12 saat oldu bir 12 saat daha buradayız yani yorucu geçiyor" dedi. Beraberinde bekleyen arkadaşı Efe Baran Dün ise, "Ben anneme alacağım, buradan anneme de selam yolluyorum, onu çok seviyorum. Saat 11.00 de beraber geldik, horon teptik, halay çektik. Şarkılar dinledik ve arkadaşlarla kaynaştık. İşte şimdi de çayımızı içiyoruz" diye konuştu.

'BOŞ GEÇMESİN DİYE DERS ÇALIŞIYORUM'

Yarın sınava girecek olan ve beraberinde test kitabı getirip soru çözen Yalın Alırız, "18.30'dan beri bekliyoruz. Ablam için bekliyorum burada, boş geçmesin diye de ders çalışıyorum. 200 soru çözmüşümdür şimdiden. Yarın da sınavım var, 14.30'da ona gideceğim. Ablam için alacağım hemen sonra da sınava gideceğim" dedi.

'SIRAMI 5.000 TL'YE VERİRİM'

Açılış için erken saatlerden beri beklediğini belirten Eren Yılmaz, "16.00'den beri burada bekliyorum. Anneme hediye almak için geldim ama sıramı da 5.000 liraya karaborsadan veririm. Sıramdan çıkıp verebilirim benim için sıkıntı yok. Arkadaşlarımla geldik, internetten gördük haberi. Yapmayın, yaptırmayın biz burada bekledik 16.00'dan beri kepaze olduk. Arkadaşlarımı yolladım yemek almaya onlar gidip alıyor. Biz sıramızı vermeyiz ama karaborsadan veririz. 5.000'e bırakırım sıkıntı yok. Pazarlık payına ilerleyen saatlerde bakarım, artabilir de düşebilir de hava şartlarına göre" şeklinde konuştu.

Öte yandan, ünlü kozmetik mağazasının saat 12.00'de açılışının yapılacağı belirtildi.

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