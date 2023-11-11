Afyonkarahisar'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 10:19, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 10:20
A.H.K. (58) idaresindeki 07 ABA 396 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Konya kara yolu Maltepe köyü yakınlarında refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen A.H.K'nin cenazesi hastane morguna götürüldü.