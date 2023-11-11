Tekirdağ'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 10:38, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 10:39
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin önlenmesi ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, örgüt bünyesinde faaliyette bulunduğu belirlenen F.H'nin Çerkezköy'de yaşadığını tespit etti.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.