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Bu mahallenin üstü ikamet altı tarih

Sivas'ta üzerine binalar inşa edilen Pulur höyüğünün araştırılıp tarihi ve turizmi kazandırılması bekleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 10:47, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 10:47
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Bu mahallenin üstü ikamet altı tarih

Sivas kent merkezi Pulur Mahallesinde bulunan Pulur Höyüğü, üzerine inşa edilen yapılar nedeniyle araştırılamıyor. Birinci derece arkeolojik sit alanı olan ve üzerinde oyun parkı, türbe ve evlerin yer aldığı Pulur Höyüğün yüzeyinde yapılan incelemelerde alanda, günümüzden yaklaşık 5 bin yıl öncesine kadar, Erken Tunç Dönemine uzanan bir yerleşim olduğunu düşünülüyor. Üzerinde bulunan özel mülklerden dolayı kazı çalışmalarının yapılamadığı alan gerekli çalışmaların tamamlanmasını ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlileri tarafından kazı yapılarak eski yerleşim yerlerinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.

"Erken Tunç Döneminden itibaren yerleşim gördüğünü anlıyoruz"

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Olcay Zengin Koşan, Pulur Höyüğün yaklaşık 5 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu düşündüklerinden bahsederek, "Pulur Höyüğü şuanda Sivas merkezde bulunmaktadır. 1990'lı yıllarda tescil edildi, şuanda birinci derece arkeolojik sit alanı olarak belirlenmiş bir alan. Yüzeyde yapılan incelemelere göre 5 bin yıl öncesine kadar, Erken Tunç Döneminden itibaren yerleşim gördüğünü anlıyoruz. Şuanda en büyük sorun, merkezde yer aldığı için ve üzerinde modern yapılar olduğu için çalışma yapamıyoruz. Üzerindeki gecekonduların çoğu terk edilmiş durumda ama birkaç tanesinde yaşam devam ediyor. Bizim ziyaretlerimizde mahalle sakinleri, atıl halde bulunan höyükte çok fazla yasa dışı müdahalelerin olduğunu söylüyorlar. Höyük birinci derece sit alanı olduğu ve her hangi bir müdahalenin suç olduğu için şikayetler mevcut" dedi.

"Bu arkeolojik çalışmanın büyük ses getireceğini düşünüyoruz"

Olcay Zengin Koşan, höyükte yapılan kazı çalışmalarının ses getireceğinden bahsederek, "Höyüğün bulunduğu alanın kamulaştırılması gerekiyor ki biz ancak o şekilde üzerinde çalışmalar yapabiliriz. Bu arkeolojik çalışmanın büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Şehrin kültür ve turizmine zenginlik kazandıracağını düşünüyoruz. Bu alanda şuana kadar hiçbir şekilde kazı çalışması yapılaşmamış durumda çünkü üzerinde kamulaştırılma çalışması yapılması gerekiyor. Alanda eğer bu kamulaştırma çalışması tamamlanırsa Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri olarak alanda bir kazı çalışması yapmayı çok istiyoruz" diye konuştu.

"Alan arkeopark olursa Sivas için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum"

Koşan, höyüğün bulunduğu alanı arkeopark yapmanın şehir için büyük bir kazanç olacağını belirterek, "Burada bulduklarımızla kente bir canlılık kazandıracağımızı düşünüyoruz. En yakın ve benzeri Kayseri'deki Kültepe Höyükten bildiğimiz Erken Tunç ve Orta Tunç dönemlerine ait önemli arkeolojik kalıntılarla karşılaşabileceğimizi düşünüyoruz. Arkeolojiye ilgi her zaman vardır ama son yıllarda giderek daha da artıyor. Pulur Höyüğün şehrin merkezinde olmasından dolayı kente gelen turistler içinde ilgi çekici olacaktır. O alanı bir arkeopark haline getirmek Sivas için büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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