Bir şirket daha halka arz oluyor: Hisse fiyatı 125 TL

Kadir Can Abdik, Üsame Erdoğan, Mustafa Saim Birpınar, Hüseyin Ardan Küçük ve Haris Pojata ile Enver Çevik'in kurduğu EC Yatırımlar Holding A.Ş. ortaklığıyla faaliyete geçen 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. halka arz oluyor.

1000 Yatırımlar Holding hisse fiyatı

14-15 Kasım'da talep toplanacak halka arzda, 1 TL nominal değerli paylar 125 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından gerçekleştirilecek halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 40 milyon TL'den 47 milyon TL'ye yükselecek.

Halka açılık oranı belli oldu

Bunun yanında mevcut ortaklara ait toplam 2,5 milyon TL tutarındaki paylar da halka arza dahil edilerek, toplam 9.500.00 adet B grubu payın halka arzı gerçekleştirilecektir. Halka arz sonrası 1000 Yatırımlar Holding'in halka açıklık oranın yüzde 20,21 olması planlanmaktadır.

Para nerede kullanılacak?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. tarafından halka arz yoluyla ihraç edilecek yeni paylarla elde edilecek fon, ağırlıklı olarak şirketin devam eden yatırımlarının sonuçlandırılması, alternatif sektörlerin araştırılarak yatırım yapılması, hizmet kapasitesi, kalitesi ve çeşitliliğini arttırmaya yönelik mal ve hizmet alımlarının yapılmasında kullanılacak.

'Sürdürülebilirlik yarının anahtarı'

1000 Yatırımlar Holding'in CEO'su Kadir Can Abdik, halka arz kararıyla ilgili sürdürülebilir yatırım anlayışını benimseyen bir şirket olduklarını vurguladı.

Abdik şunları söyledi: "Kuruluşumuzdan bu yana, farklı sektörlerde yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler üzerine odaklanarak, daha yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla yatırım yapıyoruz. 1000 Yatırımlar Holding olarak sürdürülebilirliğin yarının anahtarı olduğunu biliyoruz. Küresel arenada varlık gösteren bir Türk markası olarak, sektörün gelişimine yön veren, yenilikçi teknolojileri üreten ve çevre dostu enerji çözümleri sunan markalara yatırım yapan bir yatırım işletmesi olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte büyüme hedefimiz doğrultusunda şirketimiz hisselerini halka arz etme kararı aldık. Yatırımcılarımızın katkısıyla, sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda yürüttüğümüz yatırımlarımızın anlamı daha da güçlenecek."

1000 Yatırımlar Holding'in markaları neler?

1000 Yatırımlar Holding A.Ş, bünyesinde yer alan Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş., GO Sharing B.V., Meta Mobilite Enerji A.Ş., Algoritma Donanım ve Yazılım A.Ş. ve Altay Yenilenebilir Enerji Üretim ve Depolama A.Ş. ve olmak üzere ulaşım, yazılım ve enerji gibi farklı alanlarda hizmet sunan 5 şirketle yatırımlarını sürdürüyor.

Bugün 500'ü aşkın kişiye istihdam sağlayan şirket, çok uluslu mikromobilite platformu BinBin, yeni nesil enerji çözümü şirketleri Q Charge ve Altay Enerji, uluslararası arenada paylaşımlı elektrikli bisiklet ve elektrikli moped çözümü sunan GO Sharing, dünyaya yazılım ve teknoloji çözümleri sunan Algoritma ile küresel pazarda yeni ulaşım, enerji ve teknoloji çözümleri üretiyor.