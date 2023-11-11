CHP Genel Başkanı Özel, yeni PM ve YDK üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti

Özel, beraberindeki PM ve YDK üyeleriyle Aslanlı Yol'dan yürüdü. Özgür Özel'in, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindeki heyetle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Özgür Özel, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenen 38'inci Olağan Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimizle birlikte huzurundayız. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Partimizi iktidar yapamamanın mahcubiyeti içindeyiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki ilk kurultayımız bizlere iki büyük eserinizden biri olan partimizi iktidar yapma görevi verdi. Önce bu görevi yerine getirecek, ardından bizlere vasiyet ettiğiniz diğer büyük eseriniz Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine çıkartacağız.

Sayın Genel Başkanım, devrimlerinizin aşındırıldığı, altı okumuzun hiçleştirilmeye çalışıldığı, anayasal düzene karşı kalkışma girişimlerinin yaşandığı, kuvvetler ayrılığının yok sayıldığı bir dönemde, 'Kimsesizlerin kimsesi' olarak tanımladığınız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, ayrım gözetmeden tüm yurttaşlarımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için ısrarla ve inatla tam demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini savunma ve güçlendirme görevimizi yerine getirmek için azim ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Size ve silah arkadaşlarınıza minnetlerimizi sunuyor, tüm şehitlerimizi ve demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş tüm yurttaşlarımızı rahmetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun."

Özel ve beraberindekiler, Anıtkabir merdivenlerinde fotoğraf çektirdikten sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün anıt mezarına da çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Komutanı Albay Yaşar Karaoğlu'na çiçek takdim eden Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Genel Başkan Özgür Özel, Anıtkabir ziyaretinin ardından yeni PM ile ilk toplantısını parti genel merkezinde gerçekleştirecek. Özel başkanlığındaki toplantıda ilk olarak kurultay değerlendirmesi yapılacak.

PM'nin gündeminde ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması da yer alıyor.

Özel'in toplantının ardından yeni Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) da açıklaması bekleniyor.