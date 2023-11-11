İletişim Başkanlığı "Hamas sivillere saldırıyor" iddiasını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in resmi Arapça X hesabından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas, güvenli bölgeye ulaşmaya çalışan sivillere saldırıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Resmi İsrail hesabının, Gazze'de El Arabiye televizyon kanalının muhabirine konuşan bir kadının sözlerini çarpıttığı tespit edilmiştir. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde Gazzeli kadının, Hamas'ın güneye giden sivilleri engellemeye çalıştığına yönelik herhangi bir ifade kullanmadığı belirlenmiştir. Kadının, 'Hedef almadan ateş ettiler. Biz yürümeye devam ettik' ifadesinde Hamas'tan değil, sivilleri yerlerinden ederek güneye gitmeye zorlayan İsrail askerlerinden bahsedilmektedir. Ayrıca İsrail hesabının paylaştığı görüntülerde kadının konuşmasında geçen, 'Kuzey sahilindeki kamptan geliyorum. Orada durum gerçekten çok kötü. Yerde şehitler vardı ve hava saldırılarıyla insanların evleri bombalanıyor. Korkunçtu.' ifadelerinin ve görüntülerin kaydedildiği sırada İsrail bombardımanının sesinin duyulduğu bölümlerin kesildiği tespit edilmiştir."