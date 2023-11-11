6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!

Çocuğun tüm itirazlarına rağmen, anne ve babası ile zorla evlendirildiği kişi fikir ve eylem birliği içindeydi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi skandalıyla ilgili 23 Ekim'de karara bağlanan davada, Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklara verilen cezaların gerekçesini açıkladı.

Kararda H.K.G.'nin savcılığa sunduğu ses kayıtlarının delil olarak kabul edildiği belirtildi.

Baba Y.Z.G 6 yaşındaki kızının dini nikahını bizzat kendisi kıydı. Öncesinde kızının boyunu da ölçerek "Büyüdün mü?" diye sorduğu da belirtildi.

K.İ bu süreçte minik kıza kolye alıp gelinlik diktirerek fotoğraflar da çektirdi.

İlk nitelikli cinsel istismar ise 7-8 yaşlarında başladı. Mağdur 13 yaşına geldiğinde nişan, 14 yaşına geldiğinde ise aile içinde düğün yapıldığı, bu tarihten sonra çocuğun Kadir İstekli ile aynı evde yaşamaya başladığı anlatıldı.

G. ailesinin kızlarının tüm itirazlarına rağmen yaşanan herşeye göz yumduğu, hatta annenin kızına "O senin kocan itaat et" şeklinde beyanlanda bulunduğu anlatıldı.

H.K.G'nin 17 yaşında hamile kalması üzerine resmi nikahın yapıldığı, 2020'de evden kaçıp şikayette bulunduğu tarihe kadar istismar eylemlerinin sürdüğü belirtildi.

23 Ekim'de açıklanan kararda, 6 yaşındayken H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli nitelikli cinsel istismardan 30 yıl, Hiranur Vakfı'nın kurucusu baba Y.Z.G 20 yıl, anne F.G de 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.