Sakarya'da gürültü kavgası: 1 ölü
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gürültü yaptığı iddiasıyla uyardığı gencin bıçakladığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 14:45, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 14:40
Hızırtepe Mahallesi'nde dün gece yaşanan olayda 34 yaşındaki Fatih Haymana, parkta oturan bir grup genci gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyarınca tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençlerden 17 yaşındaki B.Ü. Haymana'yı bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Haymana, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı B.Ü. ise polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.