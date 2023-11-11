Hemzemin geçitte tren, traktöre çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde hemzemin geçitte yük treninin traktöre çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 16:33, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 16:35
Sürücüsü belirlenemeyen traktöre, Sütlaç köyü yakınlarındaki hemzemin geçitten geçtiği sırada Denizli'den Isparta'ya giden yük treni çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, traktördeki 22 yaşındaki Ümit Ö, yaşamını yitirdi, Ramazan Ö. ise yaralandı. Ambulansla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan Ö'nün hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
İncelemenin ardından Ümit Ö'nün cenazesi de morga götürüldü.