CHP'de yeni MYK belli oldu
Partinin 38. Olağan Kurultayı'nın ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi'nde yeni dönemin MYK üyeleri belirlendi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) genel başkan değişiminin yaşandığı 38. Olağan Kurultayı'nın ardından partinin yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) da belli oldu.
Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sında yer alacak kişiler de netleşti. Kurultay'ın ardından yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi yapıldı.
Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimin sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.
İŞTE CHP'DE YENİ MYK'DA YER ALAN İSİMLER
Selin Sayek Böke: Genel Sekreter
Deniz Yavuz Yılmaz: Enerji Politikaları
Gökhan Zeybek: Yerel Yönetimler
Özgür Karabat: Mali İşler
Deniz Yücel: Parti Sözcüsü
Gökçe Gökçe: Adalet Politikaları
İlhan Üzgel: Dış İlişkiler
Ensar Aytekin: Örgüt
Burhanettin Bulut: Medya İlişkileri
Aylin Nazlıaka: Aile Politikaları
Yalçın Karatepe: Hazine Politikaları
Pınar Uzun: Sanayi Teknoloji Politikaları
Erhan Erdem: Tarım Politikaları
Murat Bakan: İçişleri Politikaları
Volkan Demir: Ticaret Politikaları
Gülşah Deniz Atalar: Çevre Politikaları
Zeliha Aksaz Şahbaz: Sağlık Politikaları
Gamze Taşçıer: Milli Eğitim Politikaları
Koza Yardımcı: Kültür Politikaları
Yankı Bağcıoğlu: Milli Savunma Politikaları