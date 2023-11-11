CHP'de yeni MYK belli oldu

Gizli oylamayla gerçekleştirilen seçimin sonucunda Turan Taşkın Özer Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı, Ayça Akpek Şenay Yüksek Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı ve Deniz Çakır Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri olarak seçildi.

Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) yeni dönem MYK'sında yer alacak kişiler de netleşti. Kurultay'ın ardından yapılan Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk toplantısında Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Sekreterlik seçimi yapıldı.

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