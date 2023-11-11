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İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, kentteki trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 18:55, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 18:55
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İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan fırtına ve sağanak uyarılarının ardından, kent genelinde yağış etkisini göstermeye başladı.

Avrupa Yakası'nda Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta gök gürültülü yağmur etkili olurken Avcılar ve Gaziosmanpaşa'da ise şiddetli sağanak geçişleri yaşanıyor.

Avcılar Cihangir halk pazarını da yoğun yağış sonrası su bastı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar, suyun içinde ilerlemeye çalıştı.

AĞAÇ DEVRİLDİ

Sarıyer Çayırbaşı Caddesi'nde rüzgarın kuvvetli esmesi nedeniyle bir otoparktaki ağaç otomobillerin üzerine devrildi. Ağacın devrilmesi sonucunda buradaki 4 araç hasar gördü ve iletişim hatlarına ait bazı kablolar koptu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı keserek araçların üzerinden kaldırdı.

TRAFİK DURUMU

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 15.45 itibarıyla yüzde 72 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda da Kartal, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde hafif şiddette yağmur geçişleri, Ümraniye'de ise kuvvetli yağış görülüyor.

Yağış nedeniyle D-100 kara yolu Kartal, Maltepe, Bostancı ve Göztepe'nin her iki yönünde trafik akışı yavaşladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan ve şemsiyesi olmayan bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için buldukları tentelerin altlarına sığındı.

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