RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
İYİ Parti'den art arda istifalar geliyor
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
Çalışmayan emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeme tarihleri belli oldu
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
TSK gözünü uzaya dikti: Uzay Komutanlığı kuruluyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, özellikle İsrail'in katliamının başladığı ilk andan itibaren Türk medyasının iyi bir sınav verdiğini belirterek, "Türk medyası ile gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 17:04, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 17:07
Yazdır
RTÜK Başkanı Şahin: Türk medyası ile gurur duyuyorum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK tarafından İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen "6. Yerel Medya Buluşması"nda, önceki toplantılarda aldıkları kararların kanuni değerlendirmeye tabi tutulacaklar haricinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yayıncıların ayağına giderek sorunlarını dinlediklerini ve çözmeye gayret gösterdiklerini dile getiren Şahin, son derece yararlı bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Şahin, sadece ceza veren, ceza uygulayan üst kurul olmadıklarını vurgulayarak, "Birtakım düzenleme, denetleme faaliyetlerinin yanında aynı zamanda kuruluş ve medya mensubu arkadaşlarımızın, bizim alanımızda sıkıntısı olan bütün bireylerin ve kuruluşların dertleri ile yerinde ilgilenme ve halletme çabasında olan bir üst kuruluz." diye konuştu.

"Türk medyası iyi bir sınav veriyor"

İsrail'in Filistin'e uyguladığı saldırıların tarif edilemez acılarla dolu olduğuna dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmede bulundu:

"Çocukların, güçsüz bedenlerin ölümünü görmek insanı derinden yaralıyor. Bu süreçte Türk medyası ile gurur duyuyorum. İstisnalar hariç, asrın felaketi deprem zamanında, deprem felaketinden önce kısa vadedeki tarihimizde 15 Temmuz hain kalkışmada, darbe girişiminde ve sonraki bütün savaş zamanları. Özellikle İsrail'in katliamının başladığı ilk andan itibaren Türk medyası iyi bir sınav veriyor. Çok ufak istisnalar, asli vazifesini kendince yerine getirmesi gereken medya hariç Türk medyası ile gurur duyuyorum. Her zaman olması gerektiği gibi Filistin davasına, Gazze davasına, oradaki mazlum halkın davasına Türk medyası sahip çıktı."

Şahin, bölgede görev yapan gazetecilerin desteklendiğini de belirterek, "Her zaman kendileri ile görüşüyoruz. Hafta başında bu alandaki sivil toplum örgütleri ve oradaki başkanlarımız ile ortak bildiri yayınladık. O bildiride de belirttiğimiz gibi, dünya medyasının artık bu gerçekleri görmesi lazım, derhal görmesi lazım. Maalesef öyle olmuyor. Eğer siz bazı dengelerin boyunduruğu altındaysanız ki çoğu öyle. Gerçeklerin yerine onların tezlerini savunuyor oluyorsunuz. Türk medyası ile gurur duyuyorum, görevini ifa etti, ifa etmeye devam edecek. Biz de onları desteklemeye devam edeceğiz. Tekrar kendilerine teşekkür ediyorum. Mazlumun yanında doğru bilgiyi aktarması gerekiyordu. Türk medyası da bunu yapıyor." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber