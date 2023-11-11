Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
İstanbul'daki 7 ilçe belediyesinden daha 'TROY kart' kararı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Uzungöl'ü bekleyen sinsi tehlike: Çamurgöl olacak
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Depremzede yakınlarının AVM'de yakaladığı müteahhit tutuklandı
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Mehmet öğretmen, 'Küresel Öğretmen Ödülü'nün sahibi oldu
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
Yargıtay Başkanlığı'ndan 'Can Atalay' kararlarına ilişkin açıklama
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
İsrail'in vurduğu Al-Buraq Okulu'nda can kaybı 50'ye yükseldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı

Çekmeköy'de oturan Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmadan önce komşularıyla yaşadığı kavga güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 19:07, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 19:09
Yazdır
Dilan ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga görüntüleri ortaya çıktı

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Dilan ve Engin Polat çifti Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan-Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmayı Engin Polat ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Dilan Polat komşusuna tekme atmaya çalıştı. İddiaya göre güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat komşusunu dövdü. Engin Polat daha sonra koşarak komşusunun evine girdi ve komşusuna tehdit ve küfürler etti. Komşusunun eşi ve çocuğu büyük korku yaşadı. Evinde Engin Polat'ı gören kadın KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra Polat çiftinin evine polis ekipleri geldi. Fakat Dilan-Engin Polat çifti polis ekiplerini içeri almadı ve ifade vermedi. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber