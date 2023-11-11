BM Acil Yardım Koordinatörü Griffiths: Gazze'de sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz

Griffiths, sosyal medya plaformu X'ten Gazze'deki insani duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Paylaşımında, hastanelerin güvenli bir yer olması gerektiğini belirten Griffiths, "Sağlık tesislerinin savaş eylemleriyle elektriksiz, yiyeceksiz ve susuz bırakılması ve kaçmaya çalışan hasta ve sivillerin vurulmasının hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bu vicdansızlıktır, kınanması gerekir ve son bulmalıdır." açıklamasını yaptı.

Griffiths, "(Hastanelere) İhtiyacı olanlar, oranın bir savaş alanı değil sığınma yeri olduğundan emin olmalıdır." ifadelerini kullandı.



