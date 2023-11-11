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Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) tarafından, "Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi, birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride." açıklaması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 22:00, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 21:20
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Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'deki hastaneler son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı

MSF'nin X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Gazze'deki hastanelerin İsrail'in yoğun saldırıları altında olmasına tepki gösterildi.

"Gazze'deki hastaneler, son 24 saatte acımasız bombardımana maruz kaldı. Şifa Hastanesi birçok kez vuruldu. Ekiplerimiz ve hastalarımız halen içeride." denilen paylaşımda, Gazze'de acil ateşkes ve hastanelere yönelik saldırıları durdurma yönünde çağrı yapıldı.

- "Burada öldürülüyoruz, lütfen bir şeyler yapın"

MSF'nin bir diğer paylaşımında da "(Gazze'de) Burada öldürülüyoruz, lütfen bir şeyler yapın." ifadesi kullanılarak ABD, İngiltere, Kanada, Arap Birliği üyesi ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri ve Avrupa Birliği'ne "ateşkesin sağlanması için derhal harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

- İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme? gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim?den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354?ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail?e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506?sı çocuk, 3 bin 27?si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs?te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 183 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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