Ankara'da 101 tarihi eser ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Ayaş'ta S.A'nın ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Takibin ardından jandarma ekipleri tarafından S.A'nın aracında yapılan aramada, 52'si Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen bronz ve gümüş sikke, 23'ü süs ve 26'sı metal obje olmak üzere 101 tarihi eser ele geçirildi.

S.A. ile beraberindeki Y.B. ve Z.P. ekipler tarafından gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.