Öğretmenler 13-17 Kasım'da hangi konuları takip edecekler?
Mesleki çalışma dönemi bu program doğrultusunda okullarda yapılacakken bakan Tekin tarafından yapılan açıklama ile aynı programın online olarak ÖBA üzerinden izlenmesi kararı açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2023 23:50, Son Güncelleme : 11 Kasım 2023 23:52
MEB aldığı karar ile 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında mesleki çalışma kapsamında okullarda alacakları programı yayımlamıştı.
Bir çok haber sitesinde yayımlanan programların 13-17 Kasım mesleki çalışma ile ilgisi yok. Öğretmenler; 13-17 Kasım tarihleri arasında daha önce açıklanan ve genel müdürlerin bilgilendirme konuşmalarından oluşan videoların 19 Kasım 2023 saat 23:59'a kadar her hangibir saatte izlemeleri halinde mesleki çalışma görevlerini tamamlamış sayılacaklardır.
Kaynak: Maksut BALMUK / Öğretmen