Bolu'da orman yangını

Ekipler yangının meydana geldiği bölgeye gelene kadar köylüler alevlere müdahalede bulundu. Köylüler ve ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Henüz bilinmeyen nedenle ormanda çıkan yangını gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

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