Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
12 ilde 'Kahramanlar' operasyonu: 42 mağara ve sığınak imha edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ağustosta 1301 yatırım teşvik belgesi verdi
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Araç muayene ücretleri için çağrı: Yüzde 58'lik zam kabul edilemez
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Deprem bölgesine 100 bin çelik köy evi
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
Yargıdaki krizi bitirecek ilk adım atılıyor: AYM'nin yetki sınırı çizilecek
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu dönerci tutuklandı
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
İstanbul'da sağanak: Trafik yoğunluğu yüzde 80'i gördü
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
12 il için 'sarı' kodlu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
Toplu taşımada başkasının kartını kullananlara yeni önlem
CHP'de yeni MYK belli oldu
CHP'de yeni MYK belli oldu
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden kişi gözaltına alındı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Hastaneleri hedef almayı sürdüren İsrail'in savaş suçları kabardı
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
Erdoğan: Eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıkla karşı karşıyayız
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
6 yaşında evlendirme skandalı: Ailesi her şeye göz yumdu!
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Erdoğan: Her ilimize 100. Yıl Cumhuriyet Ormanları kuruyoruz
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Bakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçulukta cezalar katmerli şekilde artırılacak
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Tarım Kredi zeytin üreticisini yüzüstü bıraktı
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
Bakan Tunç: Yüksek mahkemelerde astlık üstlük ilişkisi yoktur
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
'Aile Diş Hekimliği' uygulaması 2024'te 20 ile yaygınlaştırılacak
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Deprem bölgesinde KOSGEB'in destek başvurusuna 30 bin 723 başvuru
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı daha çok kazandırdı?
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası: 4'ü polis 15 gözaltı
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
Belediyeler maaş ödemelerinde TROY karta geçiyor
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
İstanbul'a kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Emekliye 5 bin lira ödemesi bugün başlıyor
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Çarşı, pazarda 'Efsane Kasım' hareketi başladı
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
Memura da TROY: Memur-Sen önerdi, Bakanlık değerlendirecek
75 bin öğrenci sanayide okuyor
75 bin öğrenci sanayide okuyor
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Motorine yeni indirim geliyor, tarih belli oldu
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

Aralarında binanın müteahhidi ve binada faaliyet gösteren pastanenin yetkilisinin de bulunduğu sanıklardan 3'ü hakkında 700'er yıl 4'er aydan 876'şar yıl 6'şar aya kadar, 2 sanık hakkında ise 8'er aydan 22'şer yıl 5'er aya kadar hapis cezası istendi- İddianameden:- "Binanın birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verilmesinin depremin etkisiyle yapıda domino etkisi yaratarak binanın yıkılmasına neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, zira kolon, kiriş, perde beton, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarının birbirine bağlı olduğu anlaşılmıştır"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 07:38, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 07:40
Yazdır
Kahramanmaraş'ta depremde 35 kişinin öldüğü binaya ilişkin 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 35 kişinin yaşamını yitirdiği 10 katlı Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin ikisi tutuklu, biri tutuksuz, ikisi firari 5 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Onikişubat ilçesinde yıkılan binanın müteahhidi, apartmanın fenni mesulü, apartmanda faaliyet gösteren pastanenin iki yetkilisi ve apartmandaki tadilatı organize eden olmak üzere 5 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamede, sanıklardan apartmanda faaliyet gösteren pastanenin yetkilisi firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel ile pastanedeki tadilatı organize eden tutuklu sanık Ertan Danacı hakkında 35 kez "olası kastla kasten öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından 700 yıl 4 aydan 876 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık apartmanın müteahhidi Yakup Aktaş ve tutuklu sanık fenni mesulü Mehmet Tekin hakkında ise "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 8 aydan, 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Enkazda yapılan bilirkişi incelemesine ait raporlar, karot ve demir numune analizleri ile tutanaklarının yer aldığı iddianamede, Ezgi Apartmanı'nın yıkıldığı, 35 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı bir kişinin ise yara alamadan kurtulduğu hatırlatıldı.

Depremin ardından ölüm ve yaralanmanın meydana geldiği binanın durumunun tespiti için Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen bilirkişi heyetince inceleme yapıldığı, binanın kolon ve kirişlerinden karot ile demir örneklerinin alınarak muhafaza edildiği aktarılan iddianamede, inşaat ve jeoloji mühendislerinden oluşan bilirkişi heyetince hazırlanan raporların Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan 7 kişilik heyete tevdi edildiği belirtildi.

İddianamede, onaylı mimari projesinde 1 asansörün olduğu görülürken enkaz alanında yapılan incelemede 2 bölgede asansör imalatında kullanılan parçalara rastlanıldığına işaret edildi.

Apartmanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları dahil olmak üzere elde edilen tüm delilerin dosya kapsamında bulunan bilirkişi raporları ile birlikte KTÜ öğretim üyelerinden oluşan heyete teslim edildiği ve kusur atfı hazırlandığı ifade edilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Analizler öncesi elde edilen sonuçlar, yapı ruhsatından binanın yapımına 1996 yılında başlandığı anlaşılmaktadır. Dosya kapsamında binaya ait mimari, statik ve tesisat projeleri ile statik hesap raporu bulunmaktadır. Soruşturma konusu binanın Google Earth'ten elde edilen görüntüleri detaylı incelendiğinde, çatı katının kullanımda olması soruşturma konusu binanın projesinden farklı olarak ilave bir kata sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca, binanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafında bulunan kısmında, projede üst zemin katta girişi ve alt zemin katta bodrumu bulunması gereken dükkanın girişinin alt zemin kattan yapıldığı ve apartmanın Hacı Ali Özal Caddesi'ne bakan tarafının toprak kotunun projeden farklı olduğu tespit edilmiştir. Dosyadaki belge ve bilgilerden, yıkılan binanın donatı tipinin proje verileriyle uyumlu olmadığı tespit edilmiştir."

Yıkılan binanın mevcut taşıyıcı elemanlarının donatı detaylandırmasında kolon ve perde duvarların etriye aralıkları, kanca özellikleri ve bindirme boyları gibi alanların yetersizlikler olduğu ifade edilen iddianamede, şunlar aktarıldı:

"Ezgi Apartmanı için tarafımıza teslim edilen dosyada zemin etüt raporu bulunmamaktadır. Sonuç olarak, soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında afet bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik ve imar kanunu esaslarına yeterince uyulmadığı görülmüştür. Statik proje müellifi, yapım sorumlusu müteahhit, fenni mesul, Kervan Pastanesinde yapılan izinsiz ve projesiz tadilatlardan sorumlu kişiler asli kusurlu olduğu görüş ve kanaatine varılmıştır."

- Birden fazla taşıyıcı unsura zarar verilmesi binanın yıkılmasında domino etkisi yaratmış

Tüm dosya kapsamında, pastanede yapılan tadilatlarda binanın statiğini etkileyecek ve binanın taşıyıcı unsurlarına zarar verecek şekilde havalandırma tesisatının perde duvarla boşluk açılarak çıkarıldığının, zemin ve asma kat arasında bulunan 40 santimetre çapındaki fretli kolonun kesildiğinin, işyerinin servis amaçlı kullandığı asansör için +30 kotundaki tabliyede statik ve mimari projede bulunmayan bir boşluk açıldığının sabit olduğuna yer verilen iddianamede şöyle denildi:

"Binanın birden fazla taşıyıcı unsuruna zarar verilmesinin depremin etkisiyle yapıda domino etkisi yaratarak binanın yıkılmasına neden olmasının kuvvetle muhtemel olduğu, zira kolon, kiriş, perde beton, döşeme gibi binanın taşıyıcı unsurlarının birbirine bağlı olduğu anlaşılmıştır. Bu taşıyıcı unsurlardan bir veya birden fazlasına zarar verilmesi zincirleme olarak diğer taşıyıcı unsurların da zarar görmesine neden olabileceği, somut olayda da Kervan Pastanesi tarafından birden çok sayıda taşıyıcı unsura zarar verildiği yapılan soruşturma sonucunda belirlenmiştir." denildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanıklar, suçlamaları reddetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber