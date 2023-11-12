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İş adamı Nurhan Ör cinayetinde sır çözüldü! Her satırı kan dondurdu: 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu iş adamı Nurhan Ör'ün vahşice katledildiği ortaya çıktı. Liseden arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 08:15, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 08:16
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İş adamı Nurhan Ör cinayetinde sır çözüldü! Her satırı kan dondurdu: 6 kişi tutuklandı

Kocaeli'de yaşayan 56 yaşındaki iş adamı Nurhan Ör'den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi.

ARABASINDA KAN İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Kayıp ihbarı sonrası harekete geçen polis ekipleri geniş çaplı bir arama başlattı. İş adamının otomobili Gebze'de bulundu. Araç içinde yapılan incelemede kan izine rastlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

VAHŞETİN DETAYLARI KAN DONDURDU

Olaya ilişkin ortaya çıkan detaylar ise kan dondurdu. Şüphelilerden I.E.'nin, lise yıllarından arkadaşı Nurhan Ör'ü İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye çağırdığı öğrenildi.Oto galeriye gelen iş adamı burada I.E. (55), A.T. (56), C.A. (56), F.G (55), E.D. (33), B.T. (29) ve N.T. (61) isimli şahıslar tarafından darp edildi.

CESEDİNİ PARÇALAYIP ASİTLE YAKTILAR

Daha sora halıya sarılan Nurhan Ör, otomobilin bagajına konularak Kocaeli'nin Kartepe ilçesine getirildi. Ör'ün vücudu parçalara ayrılarak asitle eritildi. Zanlılardan I.E., A.T. ve C.A.'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile sınıf arkadaşı olduğu öğrenilirdi.

CİNAYETİ LİSEDEN ARKADAŞI PLANLADI

I.E'nin cinayeti tasarladığı, öncesinde asit ve çevreyi temizlemek için malzeme aldığı öğrenildi. Nurhan Ör ile I.E. arasında ticari ilişkiler bulunduğu, para meselesi sebebiyle cinayetin işlendiği belirtildi.

EMNİYET BİN SAATLİK KAMERA KAYDI İZLEDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri bin saatlik kamera kaydını inceledi. İz süren polis ekiplerince olaya karıştığı tespit 7 zanlı emniyete getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 zanlı adliyeye sevk edildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin ifadeleri sonrasında adliyeye sevk edile şahıslardan N.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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