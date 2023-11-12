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Gazze'de kimyasal silah kullanımı araştırılsın

Suudi Arabistan, Gazze'de kötüleşen durumu görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz" ifadesi kullanıldı

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 08:33, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 08:35
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Gazze'de kimyasal silah kullanımı araştırılsın

Suudi Arabistan, Gazze'de kötüleşen durumu görüşmek üzere İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirve sonrası yayımlanan ortak bildiride İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı kınandı. Bildiri de "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne, İsrail'in kimyasal silah kullanımını araştırması yönünde çağrı yapıyoruz" ifadesi kullanıldı.

Bildiride Gazze'de ablukanın sona erdirilmesi ve insani yardımların girişine izin verilmesi çağrısı yapıldı. Ayrıca israil'e silah ihracatının durdurulması çağrısında bulunuldu. Ortak bildiride, liderlerin İsrail'in Gazze'deki saldırganlığını, savaş suçlarını, barbarca ve insanlık dışı katliamlarını da kınadıkları ifade edildi. Ayrıca Gazze'deki savaşın "meşru müdafaa" şeklinde tanımlanması ya da haklı gösterilmesi reddedildi.

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