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Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin, 10 Kasım'da 86 bin 576 birim araçla günlük trafik garanti rakamını aşarak rekor tazelediğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 11:02, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 11:12
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Avrasya Tüneli'nden araç geçişinde yeni rekor

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük mega projelerinden olan ve yap-işlet-devret (YİD) modeliyle hayata geçirilen Avrasya Tüneli'nde geçiş adetlerinin her geçen gün daha da arttığını ve rekorlar kırıldığını ifade etti.

Tünelde, 10 Kasım'da, 86 bin 576 birim araçla 26 Ekim'deki 86 bin 359 birim araçlık rekorun kırıldığını belirten Uraloğlu, "Ekimde aylık ortalama 77 bin 760 birim araç sayısına ulaşıldı ve bugüne kadar en yüksek geçiş yapılan ay oldu. Böylece ekimde trafik, garanti edilen trafik sayısının yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti." bilgisini paylaştı.

Bakan Uraloğlu, tünelden, işletilmesine başlanan ilk günden bugüne kadar toplam 119 milyon 434 bin 869 geçiş yapıldığını ve 1 Mayıs 2022 itibarıyla motosiklet kullanımına izin verilen tünelden geçen motosiklet sayısının da toplam 848 bin 313 bin olduğunu ifade etti.

Avrasya Tüneli'nin zaman, yakıt, kaza maliyeti tasarrufları ve emisyon azalımı sonucunda ekonomiye yıllık ortalama 200 milyon dolarlık katkı sağladığına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla İstanbul Boğaz geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet vermektedir. Avrasya Tüneli, yapımında birçok ilki ve başarılı uygulamayı barındıran özellikleriyle dünyada sektörel paydaşlar tarafından her zaman ilgiyle takip edilen, örnek bir proje olmuştur. Alanının en saygın kuruluşları tarafından çeşitli kriterlerin titizlikle incelenmesi sonucu proje, 5'i uluslararası inşaat ödülü olmak üzere, toplam 14 ödüle layık görülmüş ülkemizin dev eserlerinden biridir."

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