Rüzgarda devrilen ağaç polis noktasının üzerine düştü

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de ağaç parçalarını bölgeden kaldırdı.

Kentte gece saatlerinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net