Netanyahu: Gazzede kalıcı olabiliriz

İsrail başbakanı Benyamin Netanyahu savaştan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistinlilere verilmeyebileceğini söyledi. Amerikan politikalarına karşı çıkan Netanyahu, "Başka bir şey olmalı" dedi.

Amerika, Hamas ortadan kaldırıldıktan sonra Gazze'nin yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a devredilmesinden yana. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'nin mutlaka Filistinliler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Geçen haftaki konuşmasında Blinken, Batı Şeria ve Gazze yönetimlerinin tek çatı altında birleşmesi gerektiğini de ifade etti.

Bu plana karşı çıkan Netanyahu, Gazze'yi kim yönetirse yönetsin güvenliğini İsrail ordusunun sağlayacağını da söyledi.

Daha önce benzer açıklamalar üzerine Beyaz Saray'dan "Gazze'nin işgaline karşı oldukları" açıklaması gelmişti. İsrail üzerinde artan ateşkes baskısına da değinen Netanyahu, "Hamas'ı bitirmeden durmayacaklarını" ifade etti.

İsrail başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u da karşısına aldı. Macron, Hamas'ın terör örgütü olduğunu kabul ettiklerini ancak hiçbir şeyin Gazze'deki bebek ölümlerini meşrulaştırmayacağını söylemişti. İsrail'e "Bombardımanını durdur" çağrısı yapmıştı.

Bu açıklamaya tepki gösteren Netanyahu, "Macron büyük bir hata yaptı" dedi. Gazze'deki sivil ölümlerinden Hamas'ı sorumlu tuttu.