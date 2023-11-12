Otomobilin dükkanın duvarına çarpması sonucu iki genç yaşamını yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Güneş ile araçtaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'nın (20) yaşamını yitirdiği belirlendi.

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