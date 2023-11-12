İstanbul'da sevgililerin kapkaç oyunu bozuldu

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde iş yaptığı kadının 500 bin lirasını çalmak isteyen bir kişi, sevgilisini kapkaççı kılığına sokup, soyulduğunu iddia etti. Çiftin planı, polisin dikkati sayesinde çöktü.

Olay, geçtiğimiz Salı günü ilçeye bağlı Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süredir organizasyon şirketinin sahibi M. K. ile iş yapan B. T., bankadan şirkete ait 500 bin lira parayı çekti.

Parayı M. K.'ye vermek için çeken B. T., bankadan çıkar çıkmaz motosikletle gelen kasklı bir kişi tarafından kapkaça uğradı.

Parayı çaldıran kadın ardından M. K.'yi arayarak, kapkaça uğradığını söyledi.

Kapkaç anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

TELEFONU AYNI ANDA KAPATMALARI, PLANI ÇÖKERTTİ

Polise giden B. T., yaşadığı olayı anlatıp kapkaççı hakkında şikayetçi oldu.

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, B. T.'nin ifadesinden yola çıkarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde polis, motosikletli kişinin bankanın yaklaşık 20 metre önünde beklediğini ve cep telefonuyla görüşme yaptığını belirledi.

Motosikletli kişinin telefon görüşmesini sonlandırıp harekete geçtiği esnada ise B. T.'nin de telefon görüşmesini sonlandırdığı Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından fark edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER ŞÜPHELERİ ARTIRDI

Tespitin ardından Bahar T.'nin tekrardan emniyette ifadesi alındı.

Kadının çelişkili ifadeler vermesi ve paranın tamamını da M. K.'ye vereceğini söylemesi üzerine M. K.'nin ifadesine başvuruldu.

M. K., B. T. ile daha önceden de birkaç kez buluştuğunu ve para alışverişinde bulunduğunu söyledi.

M. K. ayrıca B. T.'nin olaydan sonra kendisini arayarak 500 bin lira paranın çalındığını da belirttiğini ifade etti.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine çalışmaları derinleştiren Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, B. T.'nin erkek arkadaşı F. A.'yı ifadesine başvurmak üzere emniyete davet etti.

Görüntüleri inceleyen polis, kapkaççının F. A.'ya benzediğini tespit etti. Görüntüler izletilen M. K. de kapkaççıyı B. T.'nin sevgilisi F. A.'ya benzettiğini belirtti.

Ardından da polisin sorguya aldığı Ferhat A., kapkaçı yaptığını itiraf etti.

F. A., sevgilisi olan B. T. ile olayı planladığını, parayı çektikten sonra sokakta beklerken kendisine haber ettiğini ve kasıtlı olarak kendisini soydurduğunu belirtti.

PARA BULUNDU, ÇİFT SERBEST BIRAKILDI

F. A. ifadesinde çaldığı 500 bin lirayı ise kız kardeşi olan M. A.'ya bıraktığını söyledi.

Bunun üzerine M. A.'nın Sultangazi'deki evine giden polis, parayı eksiksiz ele geçirdi.

Olayın ortaya çıkmasının ardından B. T. ve sevgilisi F. A. şüpheli olarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınarak "kapkaç", "yalan beyan" ve "paravan şirketten vergi kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapılan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan sevgili çift ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.