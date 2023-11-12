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Erdoğan: Misyonu noktasında ağırlık Yargıtay'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi (AYM) arasında TİP'li Can Atalay'ın tahliyesine ilişkin tartışmaya "Misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay'dadır" diyerek dahil oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 13:47, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 14:42
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AYM, vekil seçilmesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay için hak ihlali kararı verirken, Yargıtay kararında direnerek AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Yargıtay, yazılı açıklamasıyla da karar merciinin kendisi olduğuna işaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Ortak Zirvesi kapsamında gittiği Suudi Arabistan'dan dönüşünde uçakta gazetecilere konuştu.

AYM'ye bireysel başvuru konusunda düzenlemeye gitmenin zor olmadığını, tüm işin Cumhur İttifakı'nın alacağı karara bağlı olduğunu belirten Erdoğan, "Fakat bireysel başvuruyu hallettikten sonra iş bitmez. Bundan sonra bu bireysel başvurunun dayandığı kapı neresi olacak? Yine Anayasa Mahkemesi olacak" dedi.

Erdoğan, önce Anayasa Mahkemesi'nin buna hazır hale gelmesinin geretiğini, birçok yasal düzenlemenin Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini belirterek şöyle devam etti: "Anayasa Mahkemesi'nde ters yüz ediliyor. Burada da parlamento böyle bir kararı alır ama bu karar Anayasa Mahkemesi tarafından ters yüz edilirse, bu zaman kaybından başka bir şeye yaramaz. Onun için parlamento şu anda malum plan bütçe çalışmalarına devam ediyor. Ama bireysel başvuruyla ilgili olarak, bunu zamanında Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarına hız kazandırır diyerek çıkarttılar. Şu anda bir öğrendim. Dedim ne kadar bireysel başvuru var? Yanıt 130 bin. Demek ki Anayasa Mahkemesi'nin çalışmalarını hızlandırma hedefini sağlamamış maalesef."

'Ağırlık Yargıtay'da'

Erdoğan, Yargıtay üyeleri sadece hukukçulardan oluştuğunu, AYM üyeleri arasında hukukçuların yanı sıra vali, iktisatçı ve sosyologlarların da bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı şöyle şöyle devam etti: "Böyle de olması zaten gerekir... Ama misyonu noktasında ağırlık nerededir? Yargıtay'dadır. Orada Anayasadan tutun, Ticaret Hukukuna, İş Hukukuna varıncaya hepsi Yargıtay'da. Buradaki kavganın tarafı olacak halim yok, o ayrı bir şey. Ama işin hakemliğine gelince bu hakemliği yapma da tabii bize görev düşebilir. O da bize yine Anayasa'nın yüklediği bir görevdir Cumhurbaşkanı olarak. Temennimiz odur ki tabii böyle bir gerilim olmasaydı. İki yargı kurumunun başkanlarıyla görüşme konusuna gelirsek. Gerekirse her ikisiyle de görüşürüm. Yargıtay Başkanı'yla zaten görüştük. Anayasa Mahkemesi Başkanı'yla da gerekmesi halinde görüşürüz. Görüşmemek diye bir şey söz konusu değil."

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