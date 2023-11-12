Yunanistan sınırında 2'si FETÖ üyesi 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.