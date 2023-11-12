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Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, parti kurmaya hazırlanıyor. Partinin sağ ya da solda durmayacağını belirten Ağıralioğlu, partinin ismine ve kadrosunda olacak isimlere dair açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 14:18, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 15:28
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Genel seçimlerden kısa bir süre önce İYİ Parti'nin de içinde yer aldığı Millet İttifakı'nın, Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu göstermesi üzerine istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, parti kurmaya hazırlanıyor.

İstifa dilekçesinde "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum" diyen ve "Masada bize pusu kuruldu. Kemal Bey'in adaylığının dayatılmasına itiraz ediyorum" ifadelerini kullanan İYİ Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, HDP'nin Millet İttifakı ile iş birliğine yönelik de çok sert ifadeler kullanmıştı.

SEÇİMDEN SONRA PARTİ KURUYOR

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, Ağıralioğlu'nun Mart 2024'te yapılması planlanan yerel seçimden sonra parti kurmaya hazırlandığını yazdı.

Saymaz, yazısında Ağıralioğlu'nun 'yerel seçim sonrası Türkiye'nin, ikinci yüzyıla yeni bir siyasi dil ve sorumlulukla başlaması gerektiğini' vurguladığını ifade etti ve şu sözlerine yer verdi:

"Yetişmiş nice evladı var memleketin. Hiçbir taassup ve siyasi parantezin bu liyakat alanını kapatmasına engel olmayacak yeni siyasi bir merkez inşa etmeliyiz. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi partiye döner. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu ihtiyaç haline gelir."

PARTİNİN İSMİ NE OLACAK?

Parti için henüz iisim belirlemediklerini ifade eden Ağıralioğlu, "Kimseyi ideolojik olarak dürtmeyen, hamaset girdabındaki tartışmalara sürüklemeyen, memleket için gelecek inşa edebilen kabiliyetimize nezaket edecek bir isim" bulacaklarını belirtti.

"YENİ BİR MERKEZ İNŞA EDECEĞİZ"

Ağıralioğlu, kuracağı partinin sağ ya da solda durmayacağını, Cumhur ya da Millet ittifaklarına yakın olmayacağını anlatarak, "Yeni bir merkez inşa edeceğiz. Siyaset merkezinin sağı-solu yok. Eski siyasetin parsellenmiş alanının ve ideoloji devrinin bittiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

KADRODA KİMLER VAR?

Ağıralioğlu, "Kadronuzda kimler olacak?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Siyasetin şimdiye kadar yetiştirdiği bütün kıymetli ve şöhretli adamlar memleketi bugüne getirdi. Bugünden sonra yetişmiş, nitelikli, hangi işi yapıyorsa onun en iyilerinin memleket hizmetine sunulacağı liyakatli şöhretsizler teklif edeceğim."

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