İstanbul Valiliğinden kuvvetli sağanak uyarısı
İstanbul Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 14:33, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 15:07
Valiliğin, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yapılan son değerlendirmelerde yarın sabah, ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."