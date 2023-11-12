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Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül

Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçiliği'nde Başarılı Öğrencilerin Ödüllendirilmesi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Berlin Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğince organize edilen Başarılı Öğrencilerin ödüllendirilmesi projesine Başkonsolosluk faaliyet bölgesinde lise eğitimini Abitur yaparak tamamlayan ve üniversiteye yerleşen öğrenciler başvuruyor. Bu öğrencileriarasından not ortlaması en yüksek öğrenciler ödüllendiriliyor.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 15:35, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 15:38
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Berlin'de başarılı Türk öğrencilere ödül

2023 yılı ödüllerine Burçak ERDEN ve Kaan Cihan TÜRKAY ödül almaya hak kazandı.

Burçak Erden, Carl von Ossietzky Gemeinschaftsschule'den 1.0 Abitur notu ile mezun oldu, şu an Humboldt Universitat zu Berlin'de İngiliz Dili Edebiyatı ve Sanat Tarihi lisans öğrencisi.

Kaan Cihan Türkay ise Schiller Gymnasium'dan 1.2 Abitur notu ile mezun oldu, eğitimine şu an Frei Universitat'da İşletme bölümünde devam ediyor.

Türkiye'nin Berlin büyükelçisi Ahmet Başar Şen'in himayelerinde gerçekleşen törene, T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanşı, Berlin Eğitim Müşaviri Vekili ve Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl katıldı.

Tören, Büyükelçi Şen'nin öğrencilere hediyelerinin takdiminin ardından, eğitim üzerine gerçekleşen bir sohbetle sona erdi.

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