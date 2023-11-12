Kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10 Kasım itibarıyla başladı. Yılın ilk ara tatil, hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman bitecek?
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 12 Kasım 2023 16:01, Son Güncelleme : 12 Kasım 2023 16:02
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini geçtiğimiz aylarda paylaşmıştı. Takvim doğrultusunda, binlerce öğrenci yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak.Birinci dönem ara tatili 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak ve 17 Kasım Cuma günü sona erecek.
Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamlayabilecek.
Ara tatilin ardından öğrenciler, 20 Kasım 'da tekrar ders başı yapacak.
İKİNCİ ARA TATİL TARİHLERİ
22 Ocak-2 Şubat 2024'te yarıyıl tatili, 8-12 Nisan 2024'te ise ikinci ara tatil olacak.
11 Eylül 2023'de başlayan eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek