Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı yapıldı

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Arapça dillerinde yapılan TR-YÖS için 43 binadaki 412 salon kullanıldı.

TR-YÖS/2, 17 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 14 ülkede toplam 35 sınav merkezinde uygulandı. TR-YÖS/2'ye 8 bin 927 aday katıldı.

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